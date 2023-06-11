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NYT: успехом контрнаступления Украины США и ЕС могут счесть возвращение и удерживание территорий в границах до 24 февраля 2022-го

NYT: успехом контрнаступления Украины США и ЕС могут счесть возвращение и удерживание территорий в границах до 24 февраля 2022-го

Успехом контрнаступления Вооруженных сил Украины Соединенные Штаты и Европейской союз могут счесть возвращение и удерживание территорий в границах до 24 февраля 2022-го.

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