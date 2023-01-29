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Мария Талалайкина: «Рада, что выступаю и что вернулась домой. Для результата нужно еще больше работать»

Мария Талалайкина прокомментировала выступление на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.  «Если честно, не особо сильно волновалась.

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