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  • Дмитрий Фактурович
    Гоните эту гниду из президентов. Более дерьмового президента у Франции еще не было. Олланд был тюфяк, а этот мразь ко...Выборы во Франции...
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Выборы во Франции-2022. Повторится ли история 2017-го года, и какую роль сыграет Россия

Выборы во Франции-2022. Повторится ли история 2017-го года, и какую роль сыграет Россия

10 апреля во Франции стартуют выборы президента, где участвует более 10 кандидатов. Лидером считается действующий глава государства Эммануэль Макрон, а его основным конкурентом опять стала Марин Ле Пен.

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