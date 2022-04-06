Выборы во Франции-2022. Повторится ли история 2017-го года, и какую роль сыграет Россия

10 апреля во Франции стартуют выборы президента, где участвует более 10 кандидатов. Лидером считается действующий глава государства Эммануэль Макрон, а его основным конкурентом опять стала Марин Ле Пен.
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