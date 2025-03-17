Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по проблемам транспортной инфраструктуры в казанском поселке Константиновка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело после обращения местных жителей о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в поселке Константиновка, расположенном в Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии