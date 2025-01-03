Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия меняет свой подход к мигрантам

Россия меняет свой подход к мигрантам

В 2024 году миграционная политика России начала перестраиваться Tекст: Андрей Резчиков В 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией.

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