Россия меняет свой подход к мигрантам

В 2024 году миграционная политика России начала перестраиваться Tекст: Андрей Резчиков В 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией.
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