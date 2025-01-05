У бывшего чиновника Минэкономики изъяли имущество на 500 миллионов рублей

Игорь Храновский является фигурантом уголовного дела о превышении полномочийУ бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского изъяли имущество на 500 миллионов рублей.
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