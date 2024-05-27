Участников массовой драки в Бирюлево выдворят из России

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Участники массовой драки в Бирюлево привлечены к административной ответственности с выдворением с территории РФ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
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