Квинси Промеса отправили под домашний арест в ОАЭ

Прокуратура Нидерландов настаивает на экстрадиции.фото: spartak.com--> Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает нидерландская газета NRC.
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