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Умер казахстанский и советский писатель Мухтар Магауин

Умер казахстанский и советский писатель Мухтар Магауин

Известный советский и казахстанский писатель Мухтар Магауин скончался в США на 85-м году жизни. Об этом 10 января сообщил сын писателя Едиге Магауин на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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