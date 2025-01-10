Умер казахстанский и советский писатель Мухтар Магауин

Известный советский и казахстанский писатель Мухтар Магауин скончался в США на 85-м году жизни. Об этом 10 января сообщил сын писателя Едиге Магауин на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).