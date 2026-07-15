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Уже выше мамы: как сейчас выглядят и какими растут сыновья певицы Зары

Уже выше мамы: как сейчас выглядят и какими растут сыновья певицы Зары

Певица Зара часто делится в своем личном блоге кадрами с сыновьями Даниилом и Максимом. Поклонники артистки замечают, как быстро выросли мальчики: старшему Даниилу сейчас около шестнадцати лет, а младшему Максиму — четырнадцать.

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