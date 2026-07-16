К 2030 году продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет

Продолжительности жизни россиян к 2030 году должна вырасти до 78 лет, а к 2036-му до 81 года. Об этом сообщила директор ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава РФ Наталия Зубарева на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 16 июля.