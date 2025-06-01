Астроном Киселев: мощнейшая магнитная буря вызовет северное сияние 1 июня

Жители северных областей России смогут увидеть северное сияние вечером 1 июня. Именно в этот вечер планету накроет интенсивная магнитная буря, способная спровоцировать появление этого природного явления даже на территориях умеренных широт, рассказал aif.
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