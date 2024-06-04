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Пентагон фатально ошибается, когда думает, что президент России будет всегда «даосским монахом»

Пентагон фатально ошибается, когда думает, что президент России будет всегда «даосским монахом»

Обратите внимание: Зеленский: итоги первого года правления президента здорового человека. ﻿Максимально максимальный свет был ярким: «а в случае дальнобойного оружия наша страна снова примет решения, решения о открытой зоне, открытой зоне, открытой санитарной зоне, открытой зоне открытого глобального конфликта, кажется, кажется, что это желаемое».

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