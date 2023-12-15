Мария Миронова, Марина Александрова, Леонид Ярмольник и Евгений Миронов на премии "Артист"

Благотворительный фонд поддержки возрастастных деятелей искусства "Артист", учреждённый Евгением Мироновым, отметил свое 15-летие на сцене Российского академического молодежного театра торжественным вручением премии "Признание".
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