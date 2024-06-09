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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоги Феррелл остается в «Будучности» еще на один сезон

31-летний американский разыгрывающий набирал 13,6 очка, 2,4 подбора и 4 передачи в среднем в матчах Адриатической лиги в сезоне-2023/24.

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