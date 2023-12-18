В округе наградили представителей избиркомов

Церемония прошла во дворце творчества «Хорошёво» Префект СЗАО Алексей Пашков и зам. председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут наградили лучших представителей территориальных и участковых избирательных комиссий округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии