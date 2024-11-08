Видео: Народный фронт открыл сбор на средства наблюдения для штурмовиков

Самый большой запрос – на тепловизионные прицелы и приборы ночного видения Народный фронт открывает сбор для штурмовиков на средства наблюдения – они помогут следить за противником, обнаруживать угрозы в тёмное время суток, обеспечивать безопасность подразделений и координировать действия в сложных условиях.
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