Политика как он...
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Политика как она есть

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Дело экс-руководителей ФГУП МВД, обвинявшихся в растрате ₽151 млн, закрыто

Дело экс-руководителей ФГУП МВД, обвинявшихся в растрате ₽151 млн, закрыто

Мещанский суд Москвы закрыл дело в отношении троих бывших руководителей ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» (РСУ МВД РФ), обвинявшихся в растрате 151 млн рублей при строительстве двух ведомственных санаториев в Сочи.

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