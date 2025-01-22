В Иванове участники акции «Студенческий десант» посетили Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ивановской области

Студенты Ивановского химико-технологического и государственного университетов, а также учащиеся юридического колледжа в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» посетили Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ивановской области.
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