Девин Букер не сыграет в 5-м матче с «Новым Орлеаном»

«Финикс» объявил о том, что звездный защитник Девин Букер не сыграет в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Новым Орлеаном» (2-2) во вторник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх