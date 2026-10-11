Телеведущая Яна Чурикова прошла тест на старость с помощью турника

Телеведущая Яна Чурикова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сдала тест на старость.
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