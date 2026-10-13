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Последний приказ капитана Прайса: вернуться должны были не все

Последний приказ капитана Прайса: вернуться должны были не все

Красный свет в десантном отсеке С-130 мигал в такт глухому, вибрирующему гулу турбин. Джон «Соуп» Мактавиш сидел на жесткой скамье, чувствуя, как холодный металл фюзеляжа вытягивает тепло даже сквозь многослойную арктическую экипировку.

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