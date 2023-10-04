Военный эксперт Корнев заявил об оружии у ВСУ, с которым трудно справиться

Российский военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что украинские бойцы, не добившись успеха на Запорожском направлении, сосредоточились на другом направлении, а военным еще предстоит разобраться со сложным вооружением.
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