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Эффект дежавю: почему знаменитости выбирают новых возлюбленных по лекалам прошлых отношений

Эффект дежавю: почему знаменитости выбирают новых возлюбленных по лекалам прошлых отношений

При взгляде на новые пары знаменитостей порой возникает стойкое дежавю: меняются имена, но типаж — манера улыбаться, прическа, черты лица и даже жесты — остается прежним.

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