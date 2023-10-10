Украинские войска атаковали Молочанск

Под обстрел ВСУ попал город Молочанск, сообщили в оперслужбах Запорожской области.Согласно предварительным данным, в 09:40 в Молочанске Токмакского района сработала система противовоздушной обороны ВС России.
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