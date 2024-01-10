"Он поплатится": президент США объявил вендетту Владимиру Путину

Леонид Руси

Байден... Скорпион по знаку зодиака... А они питаются энергией разрушения... Только разрушая и уничтожая... может реализоваться. Ну по крайней мере, если говорить про простого Скорпиона, то вампиризм... Спросил я знакомого, Валеру, Скорпиона... - Кем ты был в предыдущей жизни... Он говорит... - Я был Богом... И что ты делал?... - Я ходил и топтал ногами людей... Это реальный случай. У другого Скорпиона я спросил... Кого ты ненавидишь? - Всех! Так и Байден... этот демон... Мечтает топтать людей... Ума то нет ))) Одни инстинкты... )))