Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Валерий Кривошеев
    Как удивительно! А вагнеров не за то ли разогнали и уничтожили, даже память о них обосрали? Они тоже самое говорили.Враги в армии Рос...
  • Леонид Руси
    Байден... Скорпион по знаку зодиака... А они питаются энергией разрушения... Только разрушая и уничтожая... может реа..."Он поплатится": ...
  • Искандер
    И после этого какой-нибудь глист-помойлов всё ещё надеется, что "сталинисты" вот-вот вымрут))).За что платит Гос...

"Он поплатится": президент США объявил вендетту Владимиру Путину

"Он поплатится": президент США объявил вендетту Владимиру Путину

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж Автор: Виктория Никифорова "Да ради бога, не может этот человек оставаться у власти!" — эти слова Джо Байдена про Владимира Путина, сказанные вскоре после начала СВО, крепко запомнились общественности.

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Комментарии
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Александр Попов
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ - ШТАТОЖОПА готовиться к РАЗВАЛУ.
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3 час.
ГП
Галина Потапчик
Победа за Россией !!! Победа за нами, иного не дано!!! Считаю всех сбежавших, голожопых надо оставить на западе!!!!
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2 час.
Леонид Руси
Байден... Скорпион по знаку зодиака... А они питаются энергией разрушения... Только разрушая и уничтожая... может реализоваться. Ну по крайней мере, если говорить про простого Скорпиона, то вампиризм... Спросил я знакомого, Валеру, Скорпиона... - Кем ты был в предыдущей жизни... Он говорит... - Я был Богом... И что ты делал?...  - Я ходил и топтал ногами людей... Это реальный случай. У другого Скорпиона я спросил... Кого ты ненавидишь? - Всех! Так и Байден... этот демон... Мечтает топтать людей... Ума то нет ))) Одни инстинкты... )))
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42 мин.

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