На Крымском мосту временно приостановили движение транспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал о ситуации на мосту "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - указывается в публикации.
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