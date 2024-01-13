«ВСУ уйдут»: ВС России обходят Новомихайловку с севера: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 13 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 13 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Донецком направлении: ВС РФ продолжают наступать западнее и юго-западнее Марьинки по направлению к Победе и Георгиевки.