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Байден заявил, что хочет объединить Европу для «подавления» Путина

Байден заявил, что хочет объединить Европу для «подавления» Путина

Он подтвердил, что будет баллотироваться вновь.фото: whitehouse.gov--> Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он в нынешней международной и внутренней обстановке идти на второй срок.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Интересно, когда-нибудь кто-нибудь из европейцев ОТВЕТИТ ЭТОМУ СТАРОМУ ПОХАБНОМУ КОВБОЮ по существу?... ТО, ЧТО ЕМУ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ... Неужели не понимают, чем это грозит им самим?
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