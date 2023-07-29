Как пить и не пьянеть: смотрим хитрости спецслужб

Автор забыл написать,когда закончится действие абсорбентов,и алкоголь попадёт в кровь,что было потом,он просто не вспомнит,если была принята приличная доза алкоголя.Почему?Да он просто вырубится!

ВераВерная

Конечно, шпионы же только и делают на застольях, что руками размахивают))) Суетятся и бегают туда-сюда. Так они все явки и проваливают. Классика!