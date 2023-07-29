Все мы сталкиваемся с ситуациями, когда приходится употреблять алкоголь, даже если это вынужденное решение.
Как пить и не пьянеть: смотрим хитрости спецслужб
Комментарии
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виталий панов
Автор забыл написать,когда закончится действие абсорбентов,и алкоголь попадёт в кровь,что было потом,он просто не вспомнит,если была принята приличная доза алкоголя.Почему?Да он просто вырубится!
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10 час.
ВераВерная
Конечно, шпионы же только и делают на застольях, что руками размахивают))) Суетятся и бегают туда-сюда. Так они все явки и проваливают. Классика!
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5 час.
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