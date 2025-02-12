Влад Соколовский сообщил, что прошел очередной кризис с женой

Певец Влад Соколовский поделился своими размышлениями о семейной жизни в интервью с VOICE. Он рассказал о недавнем кризисе в отношениях с супругой Ангелиной Сурковой, который, по его мнению, стал важной вехой для их любви.
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