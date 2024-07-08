Как сделать российские дороги «вечными» и причем тут оптоволокно?

Одной из проблем современной России были и остаются дороги. Даже использование современных технологий в дорожном строительстве не позволяет получать покрытия, способные служить десятки лет без ремонта, как в других странах.
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