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На выборах президента Румынии пересчитают голоса после успеха противника НАТО

На выборах президента Румынии пересчитают голоса после успеха противника НАТО

В Румынии намерены пересмотреть итоги первого тура президентских выборов и провести его повторно. Это произойдет в том случае, если Конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования, на котором неожиданно для всех победил Кэлин Джорджеску - он ярый противник НАТО и ЕС.

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