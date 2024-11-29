На выборах президента Румынии пересчитают голоса после успеха противника НАТО

В Румынии намерены пересмотреть итоги первого тура президентских выборов и провести его повторно. Это произойдет в том случае, если Конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования, на котором неожиданно для всех победил Кэлин Джорджеску - он ярый противник НАТО и ЕС.