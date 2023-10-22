РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Вот ишак бухарский,надо обрезания сделать до жопы.А ещё призидент Рахмонов говорит почему так обращаются с его людьми...Юноша надругался ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом педофилы и насильники.Юноша надругался ...
  • Вовладар Даров
    Это враньё, потепление до 10 градусов будет!Резкое похолодани...

SANA: Израиль атаковал и вывел из строя аэропорты Дамаска и Алеппо

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, повредив взлетно-посадочные полосы и выведя их из строя, сообщило агентство SANA в воскресенье, 22 октября, со ссылкой данные сирийской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Ребров
Давно пора Сирию к России присоединить, чтоб евреям не повадно было стрелять по мирному населению Сирии
Ответить
13 час.
лл
лина любимцева
ТО ЖЕ САМОЕ нужно сделать и с аэродромами в Израиле. ЧТО ТЯНУТ И СОПЛИ ЖУЮТ?!! Еврейская бабушка уже не актуальна!! ХВАТИТ!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх