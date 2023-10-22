SANA: Израиль атаковал и вывел из строя аэропорты Дамаска и Алеппо

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, повредив взлетно-посадочные полосы и выведя их из строя, сообщило агентство SANA в воскресенье, 22 октября, со ссылкой данные сирийской армии.
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