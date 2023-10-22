SANA: Израиль атаковал и вывел из строя аэропорты Дамаска и Алеппо

Давно пора Сирию к России присоединить, чтоб евреям не повадно было стрелять по мирному населению Сирии

лл

лина любимцева

ТО ЖЕ САМОЕ нужно сделать и с аэродромами в Израиле. ЧТО ТЯНУТ И СОПЛИ ЖУЮТ?!! Еврейская бабушка уже не актуальна!! ХВАТИТ!!