Родственники освобождённой заложницы ХАМАС поделились впечатлениями о встрече

Сыновья и внуки заложницы ХАМАС рассказали о том, как произошла их встреча после её освобождения из пленаВо вторник 24 октября 85-летняя гражданка Израиля Йохевед Лифшиц, которая была освобождена из плена сектора Газа, поделилась с журналистами событиями того дня, когда ХАМАС взял в заложники многих жителей местных кибуцев.