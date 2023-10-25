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Царьград

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Родственники освобождённой заложницы ХАМАС поделились впечатлениями о встрече

Родственники освобождённой заложницы ХАМАС поделились впечатлениями о встрече

Сыновья и внуки заложницы ХАМАС рассказали о том, как произошла их встреча после её освобождения из пленаВо вторник 24 октября 85-летняя гражданка Израиля Йохевед Лифшиц, которая была освобождена из плена сектора Газа, поделилась с журналистами событиями того дня, когда ХАМАС взял в заложники многих жителей местных кибуцев.

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