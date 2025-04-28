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Царьград

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Кинопоказы в честь Победы: Москва открывает двери без регистрации

Кинопоказы в честь Победы: Москва открывает двери без регистрации

В Москве в рамках празднования 80-летия Великой Победы пройдет серия кинопоказов. С 6 по 14 мая во всех флагманских офисах "Мои документы" и с участием Музея Победы зрители смогут увидеть фильмы из программы V Международного фестиваля правильного кино.

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