Кинопоказы в честь Победы: Москва открывает двери без регистрации

В Москве в рамках празднования 80-летия Великой Победы пройдет серия кинопоказов. С 6 по 14 мая во всех флагманских офисах "Мои документы" и с участием Музея Победы зрители смогут увидеть фильмы из программы V Международного фестиваля правильного кино.
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