Создатель Monopoly Go нацелился на покупку Pokemon Go и всего игрового бизнеса Niantic за 3,5 миллиарда долларовАмериканской компании Niantic до сих пор не удалось повторить успех своей мобильной игры с элементами дополненной реальности Pokemon Go и, по данным издания Bloomberg, пытаться она больше не собирается.