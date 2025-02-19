НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Создатель Monopoly Go нацелился на покупку Pokemon Go и всего игрового бизнеса Niantic за ...

Создатель Monopoly Go нацелился на покупку Pokemon Go и всего игрового бизнеса Niantic за ...

Создатель Monopoly Go нацелился на покупку Pokemon Go и всего игрового бизнеса Niantic за 3,5 миллиарда долларовАмериканской компании Niantic до сих пор не удалось повторить успех своей мобильной игры с элементами дополненной реальности Pokemon Go и, по данным издания Bloomberg, пытаться она больше не собирается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх