Кассационный суд подтвердил законность изъятия 800 млн у экс-чиновника Ивановской области

Сумма исков о незаконных доходах экс-зампреда правительства Ивановской области превысила 800 млн рублей, средства получены через заключение 21 государственного контракта на ремонт соцобъектов.
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