Песков: Россия будет атаковать военные объекты на Украине

Дмитрий Песков заявил, что объекты военной инфраструктуры на Украине, включая западное производство дальнобойных ракет, станут законными целями для российских сил.
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