На весеннем аукционе Christie’s в Нью-Йорке выручка составила 21,3 миллиона долларов

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке выручка составила 21,3 миллиона долларов. Значительную часть этой суммы принесли успешные продажи произведений Хелен Франкенталер, Ричарда Эстеса, Эда Руша, Дианы Арбус.
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