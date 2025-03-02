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Культуромания

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На весеннем аукционе Christie’s в Нью-Йорке выручка составила 21,3 миллиона долларов

На весеннем аукционе Christie’s в Нью-Йорке выручка составила 21,3 миллиона долларов

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке выручка составила 21,3 миллиона долларов. Значительную часть этой суммы принесли успешные продажи произведений Хелен Франкенталер, Ричарда Эстеса, Эда Руша, Дианы Арбус.

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