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Нижегородская правда

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6,3 тысячи нижегородцев пострадали от нападений животных с начала года

6312 человек пострадали от нападений животных в Нижегородской области с начала 2026 года. Это больше, чем годом ранее, когда из-за укусов зверей за медицинской помощью пришлось обращаться 5843 нижегородцам.

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