США на грани дефолта: критическая ситуация ожидается уже в августе Ирэн ОрлонскаяК августу 2025 года Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезной проблемой, связанной с выполнением своих долговых обязательств.
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