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Новые школы

Новые школы

Вот так сегодня выглядит 6-я лингвистическая гимназия со стороны прилегающего к ней сквера. Зелени было немало в прошлом, много и сегодня – альпийские горки и цветы.

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