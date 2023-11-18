Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден поделился информацией о том, что постоянная поддержка киевского режима и бесконечные денежные влияния приводят к тому, что военнослужащим Вооружённых сил державы не нужно непосредственно принимать участие в сражениях.