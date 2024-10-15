Полковник Кошкин раскрыл, смогут ли ВСУ захватить Саратовскую область и Подмосковье: «Способны удивить»

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Украинская армия не в состоянии начать полномасштабное вторжение на территорию России, угрозы советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка беспочвенны и ориентированы на Запад.
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