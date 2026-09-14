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Киву: «Интер» начал с «Удинезе» вяло и пропустил голы из-за индивидуальных ошибок. Не переживаю по этому поводу»

Киву: «Интер» начал с «Удинезе» вяло и пропустил голы из-за индивидуальных ошибок. Не переживаю по этому поводу»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Удинезе» (5:3) в матче 4-го тура Серии А.

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