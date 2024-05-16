Беглов выразил соболезнования родным режиссера Олега Левакова

Он скончался 15 мая Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и почитателям таланта народного артиста России режиссёра-постановщика Олега Левакова, который ушел из жизни 15 мая в возрасте 76 лет.