Минтранс России: ИИ вряд ли заменит дорожных рабочих

В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи Константин Пашков из Минтранса России заявил, что сервисный персонал, включая дорожных рабочих, останется незаменимым для ИИ.
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