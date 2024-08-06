Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 покажут более 20 минут нового геймплея на gamescom 202...

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 покажут более 20 минут нового геймплея на gamescom 2024Разработчик Warhorse Studios официально подтвердил свое присутствие на gamescom 2024 и приготовил несколько презентаций, включая показ нового геймплея.
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