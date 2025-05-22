Вечером 21 мая Кремль вернул на свой официальный сайт правильный, необрезанный герб России с крестами над коронами и державой.
«За крестопадом неизбежно приходит крестовоздвижение — на сайт Кремля вернулись кресты на гербе»
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Алексей Горшков
Я - атеист, но считаю, что наша позиция с "крестопадом" должна быть не оправдывающейся-оборонительной - ОБОРОНОЙ НИКОГДА НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНО ПОБЕДИТЬ - а наступательной! Вплотную столкнулся я с "крестопадом" - при сообщении о предполагаемом выпуске тысячной купюры с видами моей Казани. На ней православный храм без крестов, зато рядом - башня Сююмбике с полумесяцем. Ну, если честно - православный храм действительно без крестов, потому что сегодня НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КУЛЬТОВЫМ СООРУЖЕНИЕМ. Но таковым сейчас не является и более того - НИКОГДА НЕ ЯВЛЯЛАСЬ - башня Сююмбике - вопреки городской легенде о том, что с неё во время осады Казани, сбросилась Сююмбике - жена последнего казанского хана, это просто СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ, построенная РУССКИМИ, УЖЕ ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ КАЗАНИ (это я не просто как казанец - но как ИСТОРИК ПО ОБРАЗОВАНИЮ говорю)! А вот полумесяц на ней появился ТОЛЬКО В ПЕРЕСТРОЕЧНОЕ ВРЕМЯ !!! У меня сохранился старый казанский буклет 1986 года, где есть изображение этой башни БЕЗ полумесяца (кстати - и того православного храма без креста). По идее - КАК РАЗ ПОЛУМЕСЯЦУ ТАМ И НЕ МЕСТО !!! Но надо принять во внимание момент его постановки - перестроечные времена, разновсяческие измышлизмы о "САБИРИНТЕТЕ", вплоть до ОТДЕЛЕНИЯ ТАТАРСТАНА ОТ РОССИИ !!! Одна деятельница тогда договорилась до того, что: "Иван Грозный, когда Казань взял, с Казанским ханством мирного договора не подписывал, а это значит, что ДО СИХ ПОР ТАТАРСТАН С РОССИЕЙ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ" - вот так, не больше и не меньше! Полумесяц на самой высокой башне казанского Кремля должен был означать независимость мусульман-татар от России. О чувствах православных и атеистов тогда что-то и не задумывались... Если что - башня Сююмбике сейчас уже не самая высокая в нашем Кремле - выше неё минареты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КУЛЬТОВОГО МУСУЛЬМАНСКОГО СООРУЖЕНИЯ - мечети Кул-Шариф - НО ПОЛУМЕСЯЦА С НЕЁ СНИМАТЬ И НЕ ДУМАЮТ (А ПОЧЕМУ ?!)! Я это к чему - "КРЕСТОПАД" НЕ ТАКОЙ УЖ И БЕЗОБИДНЫЙ !!! И опасен даже и для меня - атеиста! Тут - по-моему вопрос не - РЕЛИГИОЗНЫЙ, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ !!!
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12 час.
Vladimir Lioubimcev
Ничего удивительного нет... ЦБ вообще не российский банк. И образование не российское. Чушачье!!
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8 час.
М
ММ
" пока не до конца ясно, кто же всё-таки согласовал эту войну с христианскими символами, а, может, и самим православием."- очень даже ясно! Ясно, что плохо работает ФСБ и не может найти кукловода, которого надо сажать. Мелко работают наши спецслужбы. голая задница в одном храме видна на весь мир, а ликвидация крестов в гербе России незаметна никому!
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8 час.
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